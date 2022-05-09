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В Пентагоне говорят, что некоторые российские офицеры отказываются наступать на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 19:48
В Пентагоне говорят, что некоторые российские офицеры отказываются наступать на Донбассе - Фото
Пентагон (фото: depositphotos.сom)

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, США видят "анекдотические сообщения" о том, что российские войска и "офицеры среднего звена различных уровней, вплоть до уровня батальона", отказываются выполнять приказы двигаться вперед в новом наступлении на Донбасс. Об этом сообщает CNN.

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Чиновник сказал, что офицеры "либо отказываются подчиняться приказам, либо подчиняются им не с тем рвением, которое вы ожидаете от офицера".

По словам этого чиновника, с самого начала вторжения российские войска столкнулись широко распространенной проблемой низкого морального духа, и это лишь одна из многочисленных проблем российских вооруженных сил.

Представитель Пентагона также отметил, что оккупанты все еще имеют проблемы с логистикой, которые замедляют их продвижение.

  • Сегодня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, согласно радиоперехватам, в оккупационной армии есть пилоты, которые вместо поражения заданных целей стреляют в поле.

Вадим Ребрина
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пентагон Россия Донбасс
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