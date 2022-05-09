Некоторые российские пилоты стреляют в поле, чтобы не выполнять преступный приказ – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, согласно радиоперехватам, в оккупационной армии есть пилоты, которые вместо поражения заданных целей стреляют в поле.

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"По перехватам есть такая информация у нас, что, оказывается, некоторые русские, которые умеют думать, в частности это пилоты, часто отстреливались специально в поле, чтобы не выполнять преступные приказы. Спасибо! Оказывается, и такие люди там есть. Так и делайте", – сказал Ким.

Также он сказал, что легион "Свобода России" "имеет место быть, развивается хорошими темпами, скоро это будет серьезное движение".

По состоянию на начало апреля в легион "Свобода России" входили около 100 человек. Это люди, когда-то воевавшие в составе армии РФ, а сейчас готовы сражаться за Украину.

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Вадим Ребрина

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