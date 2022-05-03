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Арестович: Первый солдат РФ сдался в плен, чтобы присоединиться к легиону "Свобода России"

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 00:04
Арестович: Первый солдат РФ сдался в плен, чтобы присоединиться к легиону
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Первый российский военный сдался в плен украинским силам с целью присоединиться к легиону "Свобода России", состоящему из россиян, борющихся против режима диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире "Фейгин Live" сказал советник главы ОП Алексей Арестович.

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"Сегодня первый российский солдат сдался в плен с листовкой "Легион "Свобода России". Да, он пришел и сказал: я сдаюсь в легион "Свобода России", давно искал возможность, и вот я хочу", – сказал он.

  • 5 апреля члены легиона "Свобода России" дали пресс-конференцию в Киеве. 
  • По словам Арестовича, они должны стать основой новой России.
  • 1 мая он сообщил, что ячейки легиона появились на территории Российской Федерации
Вадим Ребрина
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Россия Алексей Арестович
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