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Контрнаступление ВСУ севернее Харькова может скоро дойти до границы России – аналитики США

08.05.2022, 13:50
Контрнаступление ВСУ севернее Харькова может скоро дойти до границы России – аналитики США - Фото
Фрагмент карты с линией фронта в районе Харькова (Фото - ISW)

Контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова в ближайшие дни и недели может с высокой вероятностью дойти до границы с Россией, считают эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW).

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Аналитики выделили как показательные сообщения о подрыве россиянами трех мостов в районе Харькова, чтобы замедлить наступление ВСУ, и подчеркнули, что мосты обычно разрушают только в том случае, если не видят возможности для быстрого контрнаступления.

"Украинские силы добились значительного прогресса и, вероятно, в ближайшие дни выдвинутся к границе с Россией, хотя некоторые сообщения о продвижении в 40 км к северу от Харькова кажутся преувеличенными", – сказано в опубликованной аналитической сводке.

Эксперты ISW также напоминают свой более ранний прогноз, что контрнаступление ВСУ заставит силы РФ перенаправить части, предназначенные для Изюмского направления, на оборону севернее Харькова. Однако, "учитывая темпы продвижения украинских войск, российские силы могут оказаться не в состоянии предотвратить выход ВСУ к границе с Россией даже с дополнительными подкреплениями", – считают аналитики.

Сергей Бережной
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Харьков контрнаступление Институт военных исследований (ISW)
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