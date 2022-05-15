Вооруженные Силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области

227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в воскресенье вышел на участок государственной границы с Россией в Харьковской области. Об этом сообщается на странице территориальной обороны в Facebook.

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Бойцы батальона обратились к президенту Владимиру Зеленскому и сообщили ему, что передают пограничный знак Государственной пограничной службе, представитель которой присутствовал с ними.

14 мая эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW) заявили, что Украина победила в битве за Харьков. Аналитики предполагают, что армия РФ решила полностью отойти с позиций возле Харькова из-за постоянных контрнаступлений Украины и ограниченного количества подкреплений. В последние несколько дней российские подразделения отступали, почти не пытаясь удерживать позиции.

В то же время в Пентагоне отмечают, что, несмотря на локальные успехи украинской армии, бои вокруг Харькова продолжаются.

Разведка Британии считает, что уход из-под Харькова – признание неспособности РФ захватить ключевые города.

Андрей Водяный

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