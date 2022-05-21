Россия планирует усилить войска под Харьковом и форсировать Северский Донец – Генштаб ВСУ
Россия планирует перебросить новые подразделения на Харьковское направление, а также форсировать Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Ситуация по направлениям:
Слобожанское
Враг бросил основные усилия на удержание рубежей, нанес авиаудары по пригороду Харькова Циркунам. В ближайшее время ожидается усиление российской группировки войск на Харьковском направлении подразделениями 1-й танковой армии Западного военного округа.
Донбасс
На Славянском направлении враг пытается возобновить наступательные действия, планирует навести переправу для форсирования Северского Донца. На Донецком – ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.
На Лиманском – оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Ямполь – Северск с форсированием Северского Донца. Оккупанты сосредоточили понтонно-мостовую технику в определенном районе, перебрасывают дополнительные подразделения.
В Мариуполе оккупанты пытаются восстановить функционирование порта, проводят разминирование припортовой инфраструктуры.
Юг
На Запорожском направлении армия РФ обстреливает украинские войска. На Южнобугском и Таврийском – бросила усилия на удержание рубежей, разведку, инженерное оборудование позиций и логистическое обеспечение. На Криворожском и Николаевском – РФ обстреливает из артиллерии украинские позиции, развернула дополнительные артподразделения.
В оккупированных частях Херсонской области россияне применяют тактику террора против гражданского населения: препятствуют эвакуации на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для поставок критических грузов.
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