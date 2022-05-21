NYT "предложил" Украине уступить РФ территории. Подоляк позвал редакцию "на кофе" в Бучу

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире марафона FreeДОМ раскритиковал издание The New York Times за статью, в которой редакция предположила, что Украине скорее всего придется пойти на территориальные уступки, чтобы остановить войну.

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В материале NYT сказано, что "если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс".

В редакционной статье также заявлено, что решающая военная победа над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную с 2014 года, "не является реалистичной целью". Журналисты считают, что "хоть планирование и боевые действия России и были на удивление небрежными, РФ остается слишком сильной, а Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить".

Подоляк назвал такое заявление "очень странным". По словам советника главы ОП, "очень круто, когда ты сидишь где-то в теплом кабинете, пьешь кофе и рассуждаешь о глобальных мировых проблемах".

"А не хочет ли этот человек, который пишет "давайте вы что-то уступите", приехать сюда и поговорить с семьями, у которых убили или изнасиловали их близких? Не хочет поговорить с ними? NYT, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, поговоришь с ними", – заявил Подоляк.

По его словам, если "уступить" России какие-то территории, оккупанты через несколько лет захотят забрать и другие, и придут захватывать и убивать в следующих регионах Украины.

"Это же очевидно. Насколько нужно быть неинтеллектуальным человеком, который предлагает это? У нас Полтавскую область завтра придут забирать, Одесскую, Николаевскую, нас постепенно будут убивать", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что решение о том, как закончится война, будут принимать только два субъекта: украинская общественность и президент Украины, который является гарантом независимости и суверенитета страны. И никакие "очень умные" и "навороченные" лауреаты разных премий не могут говорить Украине, что делать.

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Оксана Житнюк

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