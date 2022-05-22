UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские силы отбили наступление под Северодонецком, армия РФ отступила – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 07:20
Украинские силы отбили наступление под Северодонецком, армия РФ отступила – Генштаб ВСУ - Фото
Уничтоженный танк в Украине (фото - SERGEY KOZLOV, ЕРА)

Армия России пытается продвигаться на востоке, но отступила после неудачного наступления под Северодонецком. В Белгородской области оккупанты развернули пусковые установки "Искандер-М", говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ситуация по направлениям:

Слобожанское

Враг пытается удержать рубежи на Харьковском направлении и не пропустить украинские силы к границе с РФ. Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, обстреляли из артиллерии Вернополье, Дибровное, Довгеньке.

В Белгородской области враг развернул пусковые установки "Искандер-М", наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Читайте также: Арестович спрогнозировал, что именно Кремль попытается "продать" россиянам как победу

Донбасс

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на админграницы Луганской области.

На Северодонецком направлении армия РФ сосредоточила усилия на наступлении в направлении Северодонецка и Лисичанска. Вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрышева и Смолянинова. Наступление отбито, враг понес потери и отошел на старые позиции.

На Бахмутском – оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Триполья, Липового, Василевки, боевые действия продолжаются. На Авдеевском – россияне понесли потери у Красногоровки.

На Кураховском – враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки, обстреливал Новомихайловку и Владимировку, нанес авиаудары по Никольскому, Катериновке. На Лиманском направлении – без активных боевых действий РФ.

Юг

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытались закрепиться на занятых рубежах, обстреливали инфраструктуру и украинские позиции. На Южнобугском – армия РФ сосредоточена на удержании рубежей, ведет разведку, оборудует позиции, наращивает систему ПВО, обстреливает украинские позиции из минометов и артиллерии.

Север

Армия Беларуси усилила ведение разведки, развернула дополнительные средства радиоэлектронной разведки в Гомельской области. Россияне обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

Читайте также: Если Россия не пойдет на переговоры по Крыму и Донбассу, будем забирать силой – Арестович

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс северодонецк наступление армия рф генштаб войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 