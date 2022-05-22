Украинские силы отбили наступление под Северодонецком, армия РФ отступила – Генштаб ВСУ
Армия России пытается продвигаться на востоке, но отступила после неудачного наступления под Северодонецком. В Белгородской области оккупанты развернули пусковые установки "Искандер-М", говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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Ситуация по направлениям:
Слобожанское
Враг пытается удержать рубежи на Харьковском направлении и не пропустить украинские силы к границе с РФ. Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, обстреляли из артиллерии Вернополье, Дибровное, Довгеньке.
В Белгородской области враг развернул пусковые установки "Искандер-М", наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
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Донбасс
Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на админграницы Луганской области.
На Северодонецком направлении армия РФ сосредоточила усилия на наступлении в направлении Северодонецка и Лисичанска. Вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрышева и Смолянинова. Наступление отбито, враг понес потери и отошел на старые позиции.
На Бахмутском – оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Триполья, Липового, Василевки, боевые действия продолжаются. На Авдеевском – россияне понесли потери у Красногоровки.
На Кураховском – враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки, обстреливал Новомихайловку и Владимировку, нанес авиаудары по Никольскому, Катериновке. На Лиманском направлении – без активных боевых действий РФ.
Юг
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытались закрепиться на занятых рубежах, обстреливали инфраструктуру и украинские позиции. На Южнобугском – армия РФ сосредоточена на удержании рубежей, ведет разведку, оборудует позиции, наращивает систему ПВО, обстреливает украинские позиции из минометов и артиллерии.
Север
Армия Беларуси усилила ведение разведки, развернула дополнительные средства радиоэлектронной разведки в Гомельской области. Россияне обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
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