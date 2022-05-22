Украинские силы отбили наступление под Северодонецком, армия РФ отступила – Генштаб ВСУ

Армия России пытается продвигаться на востоке, но отступила после неудачного наступления под Северодонецком. В Белгородской области оккупанты развернули пусковые установки "Искандер-М", говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Ситуация по направлениям:

Слобожанское

Враг пытается удержать рубежи на Харьковском направлении и не пропустить украинские силы к границе с РФ. Оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении, обстреляли из артиллерии Вернополье, Дибровное, Довгеньке.

В Белгородской области враг развернул пусковые установки "Искандер-М", наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

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Донбасс

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на админграницы Луганской области.

На Северодонецком направлении армия РФ сосредоточила усилия на наступлении в направлении Северодонецка и Лисичанска. Вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрышева и Смолянинова. Наступление отбито, враг понес потери и отошел на старые позиции.

На Бахмутском – оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Триполья, Липового, Василевки, боевые действия продолжаются. На Авдеевском – россияне понесли потери у Красногоровки.

На Кураховском – враг безуспешно вел штурмовые действия в районе Марьинки, обстреливал Новомихайловку и Владимировку, нанес авиаудары по Никольскому, Катериновке. На Лиманском направлении – без активных боевых действий РФ.

Юг

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытались закрепиться на занятых рубежах, обстреливали инфраструктуру и украинские позиции. На Южнобугском – армия РФ сосредоточена на удержании рубежей, ведет разведку, оборудует позиции, наращивает систему ПВО, обстреливает украинские позиции из минометов и артиллерии.

Север

Армия Беларуси усилила ведение разведки, развернула дополнительные средства радиоэлектронной разведки в Гомельской области. Россияне обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

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Марк Сировой

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