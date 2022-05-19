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"Я сбит-сбит-сбит. А-а-а! Дергай!" Последние слова пилота российского Су-34: аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 01:01
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18 мая над Купянском Вооруженные Силы Украины сбили российский самолет Су-34.

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Боец 95-й ОДШБ Юрий Кочевенко опубликовал радиоперехват – запись последних слов летчика-оккупанта, который пилотировал сбитый самолет.

На записи присутствуют слова летчика и голосовые сообщения системы, которая фиксирует повреждения самолета и рекомендует пилоту те или иные действия.

"Борт номер 16, пожар левого двигателя, включи огнетушитель... Борт номер 16, пожар правого двигателя... Борт номер 16, отказ СДУ, проверь сигнализацию отказа, создай условия для катапультирования", – сообщала система.

"Все тихо-тихо, не дергайся... Давай... На курс. На курс какой?.. Я сбит-сбит-сбит... Курс-курс-курс... Тихо. Прыгать будем на двух? На трех?... Куда? Прямо? Прямо, Паш?.. Дальность 30 до поворота... Тихо, тих-тих... А-а-а! Дергай!" – это слова пилота.

  • 18 мая сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сбили еще один российский военный самолет.
Наталия Медведева
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