Украинские силы уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего РФ теряла у Северодонецка

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных, один самолет и девять танков за прошедшие сутки. Армия России потеряла 29 350 человек с начала полномасштабной войны, передает Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что вчера наибольшие потери оккупанты понесли на Северодонецком направлении. Сводка потерь армии РФ с 24 февраля по 24 мая:

личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1302 (+9),

боевых бронированных машин – 3194 (+28),

артиллерийских систем – 606 (+2),

РСЗО – 201 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 205 (+1),

вертолетов – 170 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),

крылатых ракет – 112 (+2),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7),

спецтехники – 43 (0).

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ бросила основные усилия на окружение Северодонецка и Лисичанска, а также может готовить новое форсирование Северского Донца.

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Марк Сировой

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