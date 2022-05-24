Украинские силы уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего РФ теряла у Северодонецка
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных, один самолет и девять танков за прошедшие сутки. Армия России потеряла 29 350 человек с начала полномасштабной войны, передает Генштаб ВСУ.
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Отмечается, что вчера наибольшие потери оккупанты понесли на Северодонецком направлении. Сводка потерь армии РФ с 24 февраля по 24 мая:
личного состава – около 29 350 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1302 (+9),
боевых бронированных машин – 3194 (+28),
артиллерийских систем – 606 (+2),
РСЗО – 201 (0),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 205 (+1),
вертолетов – 170 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),
крылатых ракет – 112 (+2),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7),
спецтехники – 43 (0).
- По данным Генштаба ВСУ, армия РФ бросила основные усилия на окружение Северодонецка и Лисичанска, а также может готовить новое форсирование Северского Донца.
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