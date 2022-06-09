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Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 21:33
Скриншот с видео
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Новые пленные россияне, которых взяли в Луганской области, говорят, что попали в Украину обманом. В России, по их словам, они обращались в частную военную компанию (ЧВК) по объявлениям о наборе охранников и техников на нефтяные вышки. Об этом сообщает СБУ.

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Речь идет о жителях республики Марий Эл, Татарстана и Москвы.

Все трое были завербованы через ЧВК "Евро Полис" (г. Краснодар) по трудовым контрактам.

"И перед тем, как мы уедем на вахту, а вахта длится четыре месяца, мы заключали договор ГПХ (гражданско-правовой договор. – СБУ)" – рассказал оккупант.

По словам другого, по приезду в Луганскую область им сказали: "Обратно пути нет, то есть, бежать смысла нет… Будете бежать – по вам сработают наши же".

Фактически они стали "пушечным мясом" в боях с ВСУ вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка Луганской области, отметили в СБУ. По словам россиян, их бросил командир, а затем накрыла собственная артиллерия.

Пленные сотрудничают со следователями СБУ. Все показания документируются, материалы будут переданы в суд.

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Вадим Ребрина
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сбу пленные чвк
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