UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Оккупанты придумали "естественное разминирование" – направлять на минные поля пленных

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 13:30
СБУ: Оккупанты придумали
Уничтоженный россиянами Мариуполь (фото - полк ''Азов'')

Оккупанты обсуждают возможность "разминировать" временно оккупированный Мариуполь "естественным методом", выпустив на минные поля украинских пленных. Переговоры оккупантов с упоминанием такой возможности публикует СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

"Обсуждался вроде бы момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных из Мелитополя", – говорит своему коллеге сотрудник российского ФСБ.

Военнослужащий утверждает, что такой подход уже согласован с местными коллаборантами: "Наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное – механизм продумать".

25 мая сообщалось, что российские оккупанты в Николаевской области направили на заминированные участки дороги автомобили с людьми, которые пытались эвакуироваться. Тех, кто смог проехать, расстреляли. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военные преступления мариуполь разминирование перехват СБУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 