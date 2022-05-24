Оккупанты направили автомобили беженцев на мины, выживших расстреляли – ОК Юг

Российские оккупанты в Николаевской области направили на заминированные участки дороги автомобили людей, которые пытались эвакуироваться. Тех, кто смог проехать, расстреляли. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"В ходе продвижения наших подразделений по Николаевской области в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей", – говорится в сообщении ОК Юг.

Как отмечается, повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста", – сообщили в ОК Юг.

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Наталия Медведева

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