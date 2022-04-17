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Владелец ЧВК Вагнера приехал на Донбасс. Будет лично координировать наемников

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 13:41
Владелец ЧВК Вагнера приехал на Донбасс. Будет лично координировать наемников - Фото
Евгений Пригожин – дело (Фото: Виталий Милонов)

Российский олигарх Евгений Пригожин, считающийся владельцем частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера), приехал на Донбасс. Фотографию с ним в субботу выложил в соцсети российский депутат-единороос Виталий Пригожин.

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Российское издание "Можем объяснить" (раньше – "Открытые медиа" Михаила Ходорковского) со ссылкой на источник, приближенный к ЧВК Вагнера, пишет, что он приехал в Украину по приказу Кремля. От него требуют взять в плен одного из руководства Украины.

Раньше советник министра обороны Маркиян Лубкивский заявил, что кремлевская ЧВК Вагнера готовила покушение на президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Евгения Пригожина неофициально называют "поваром Путина" из-за того, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле.

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  • В 2018 году Пригожин попал в санкции США за вмешательство в президентские выборы 2016 года. Пригожину принадлежало так называемое Агентство интернет-исследований в Санкт-Петербурге, более известное как "фабрика троллей".
  • В 2020 году Пригожина добавили в санкционные списки Евросоюза за участие его наемников в боевых действиях в Ливии.
  • ЧВК Вагнера еще в 2014 году участвовали в боевых действиях против Украины на оккупированном Донбассе. После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года вагнеровцев снова перебросили в Украину.
Андрей Водяный
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