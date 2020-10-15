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"Повар Путина" попал под санкции Евросоюза за действия вагнеровцев в Ливии

15.10.2020, 14:38
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Евгения Пригожина считают связанным с ЧВК Вагнера и вовлеченным в ее боевые операции в Ливии и нарушение эмбарго на поставку в страну вооружения

Российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера, внесли в санкционный список Европейского союза. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС за 15 октября.

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Пригожина считают вовлеченным в деятельность ЧВК Вагнера в Ливии, которая "угрожает миру, стабильности и безопасности в стране".

В решении говорится, что вагнеровцы неоднократно нарушали эмбарго на поставку в Ливию вооружения и принимали участие в военных операциях против поддержанного ООН Правительства национального согласия.

  • Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран. 
  • 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".
  • 30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожиным лица и компании.
Денис Юдин
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