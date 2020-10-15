"Повар Путина" попал под санкции Евросоюза за действия вагнеровцев в Ливии
Евгения Пригожина считают связанным с ЧВК Вагнера и вовлеченным в ее боевые операции в Ливии и нарушение эмбарго на поставку в страну вооружения
Российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера, внесли в санкционный список Европейского союза. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС за 15 октября.
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Пригожина считают вовлеченным в деятельность ЧВК Вагнера в Ливии, которая "угрожает миру, стабильности и безопасности в стране".
В решении говорится, что вагнеровцы неоднократно нарушали эмбарго на поставку в Ливию вооружения и принимали участие в военных операциях против поддержанного ООН Правительства национального согласия.
- Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран.
- 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".
- 30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожиным лица и компании.
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