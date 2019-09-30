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За выборы. США ввели санкции против "фабрики троллей"

За выборы. США ввели санкции против "фабрики троллей" - Фото
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)
30.09.2019, 19:30

Сообщается, что расширены санкции против российского бизнесмена Пригожина

Сегодня, 30 сентября, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских граждан, которые, предположительно, связаны с Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей", которой бывший спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В санкционный список попали Денис Игоревич Кузьмин и Игорь Владимирович Нестеров, которые, предположительно, связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, который стоит за Агентством интернет-исследований.

Ограничения введены также в отношении еще четырех лиц, связанных с "фабрикой троллей": Джейхуна Насими Оглы Асланова, Михаила Леонидовича Бурчика, Вадима Владимировича Подкопаева, Владимира Дмитриевича Венкова.

Кроме того, под санкции попали три компании, одно судно и три самолета.

В Минфине заявили, что вводят новые ограничения в отношении активов Пригожина, в том числе яхты и нескольких частных самолетов, в связи с тем, что он пытался вмешаться в промежуточные выборы 2018 года.

По словам Минфина, нет никаких указаний, что Пригожину удалось скомпрометировать какую-либо избирательную инфраструктуру, помешать кому-то проголосовать или повлиять на подсчет голосов.

  • 7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.
  • 18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. 

Читайте также: Мюллер о вмешательстве России в выборы: Они делают это и сейчас

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