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Мюллер о вмешательстве России в выборы: Они делают это и сейчас

Мюллер о вмешательстве России в выборы: Они делают это и сейчас - Фото
Роберт Мюллер (фото - EPA)
25.07.2019, 07:14

Выборы президента США пройдут в 2020 году

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 года, заявил, что это вмешательство было неоднократным. Об этом он сказал вчера, выступая на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей, сообщает Радио Свобода.

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании", - сказал Мюллер.

Следующие президетские выборы в США запланированы на 2020 год.

24 июля Мюллер заявил, что президенту США Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента страны.

7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно. 

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Роберт Мюллер США дональд трамп выборы вмешательство
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