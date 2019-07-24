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Мюллер сказал, когда Трампу можно будет предъявить обвинения

Мюллер сказал, когда Трампу можно будет предъявить обвинения - Фото
Роберт Мюллер (фото - ЕРА)
24.07.2019, 20:15

Бывший спецпрокурор США отметил, что его расследование не оправдывает Трампа

Президенту США Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента страны. Об этом заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в выборы, на которых в 2016 году победил Трамп, передает Радио Свобода.

Он отметил, что пока Трамп занимает должность президента, его нельзя привлечь к уголовной ответственности за препятствование правосудию. Но дважды, отвечая на вопрос различных конгрессменов, Мюллер заявил, что это можно будет сделать после того, как Трамп оставит эту должность.

Мюллер добавил, что его расследование не оправдывает Трампа.

"Нет. Президент не был оправдан", - сказал Мюллер, когда его спросили, действительно ли он полностью оправдал Трампа, как об этом президент США несколько раз написал в Twitter после обнародования выводов расследования в марте.

Сегодня, 24 июля, Мюллер выступил перед представителями юридического комитета и комитета по разведке и рассказал, как представители России пытались повлиять на ход и результаты президентских выборов в США в 2016 году, на которых победил республиканец Дональд Трамп, и о том, как он и его команда вели расследование этого дела.

Представители Демократической партии в основном спрашивали Мюллера, действительно ли президент или другие сотрудники Белого дома требовали прекратить "российское расследование" по Трампу, а также оказывалось ли на следствие любое другое давление. Мюллер в докладе указал на десять инцидентов потенциального препятствия расследованию со стороны Трампа и других представителей Белого дома.

7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно. 

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дональд трамп Роберт Мюллер вмешательство
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