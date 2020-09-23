США расширили санкции против "троллей" Пригожина

Под новые санкции США попали восемь физических и семь юридических лиц

Министерство финансов США ввело санкции против россиян и российских компаний, связанных с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, которого считают руководителем российского пропагандистского агентства, известного как "фабрика троллей". Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

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"У Евгения Пригожина есть международная сеть сторонников для распространения его пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать наносить удары по способности Пригожина проводить операции по всему миру", – сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Под новые санкции США попали восемь физических и семь юридических лиц.

В Минфине США отмечают, что они поддерживают российскую ФСБ, причастны к деятельности Пригожина в Центральноафриканской республике, или же помогают российским субъектам уклоняться от американских санкций.

Среди граждан, попавших в санкционные списки, Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин (все из Санкт-Петербурга); Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов, проживающие в ЦАР, а также Никита Ковалевский из Финляндии (у него есть финское гражданство).

Также в список внесены расположенные в Финляндии компании Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade Oy. По данным американского Минфина, все они рарегистрированы по одному и тому же адресу.

Также санкции наложены на Lobaye Invest с ЦАР, ООО М-Финанс и компанию Океанос из Санкт-Петербурга.

30 сентября 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против российских граждан, которые связаны с Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей", которой бывший спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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Наталия Медведева

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