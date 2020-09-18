В ФБР заявили, что Россия снова вмешивается в выборы президента США

В ведомстве отметили, что Россия уже вмешивалась в выборы 2016 года. Тогдашняя кампания была направлена против Хиллари Клинтон

Россия использует дезинформацию против кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Она подрывает доверие американских граждан к избирательному процессу, чем непосредственно вмешивается в выборы президента. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве отметили, что Кремль пытается дискредитировать антироссийский истеблишмент США, возглавляемый демократами. По мнению Рея, "постоянная барабанная дробь дезинформации" может подорвать уверенность избирателей в результатах президентских выборов.

В ФБР отмечают, что в 2016 году Россия пыталась "подорвать" избирательную компанию Хиллари Клинтон, что способствовало успеху кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

В феврале 2018 года ФБР обвинила 13 российских граждан во вмешательстве в выборы президента США. В списке также оказался российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В мае 2018 года руководители комитета по разведке Сената США подтвердили вмешательство РФ в выборы 2016 года.

Читайте также: Выборы в США. 47% американцев опасаются, что Трамп может не признать поражения - опрос

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.