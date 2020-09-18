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В ФБР заявили, что Россия снова вмешивается в выборы президента США

18.09.2020, 09:48
В ФБР заявили, что Россия снова вмешивается в выборы президента США - Фото
ФБР

В ведомстве отметили, что Россия уже вмешивалась в выборы 2016 года. Тогдашняя кампания была направлена против Хиллари Клинтон

Россия использует дезинформацию против кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Она подрывает доверие американских граждан к избирательному процессу, чем непосредственно вмешивается в выборы президента. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. 

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В ведомстве отметили, что Кремль пытается дискредитировать антироссийский истеблишмент США, возглавляемый демократами. По мнению Рея, "постоянная барабанная дробь дезинформации" может подорвать уверенность избирателей в результатах президентских выборов. 

В ФБР отмечают, что в 2016 году Россия пыталась "подорвать" избирательную компанию Хиллари Клинтон, что способствовало успеху кандидата от республиканцев Дональда Трампа

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Станислав Стороженко
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