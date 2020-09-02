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Выборы в США. 47% американцев опасаются, что Трамп может не признать поражения - опрос

02.09.2020, 14:33
Выборы в США. 47% американцев опасаются, что Трамп может не признать поражения - опрос - Фото
Дональд Трамп и Джозеф Байден (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)

А в том, что Байден не признает результаты выборов в случае поражения, уверены 28% его избирателей и 41% нынешнего президента

Почти половина всех американцев (47%) обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп может не признать свое возможное поражение в выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinium Research, опубликованного изданием Guardian.

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Среди избирателей кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена эта цифра достигает 75%, а среди избирателей Трампа  30%. 

В том, что в случае своего поражения на выборах Байден не признает результатов уверены 41избирателей Трампа и 28% Байдена.

Отмечается, что изза пандемии COVID19 увеличится тенденция голосованию по почте. Согласно опросу, в 2020-м по почте намерены проголосовать 39% опрошенных (в 2016-м таких избирателей было 20,9%).

В издании также акцентируют, что Трамп неоднократно стремился делегитимизировать голосование по почте  и если у него получится это сделать, то Байден может потерять голоса. Согласно опросу, 56% сторонников Байдена планируют голосовать по почте, 39%  лично. С избирателями же Трампа ситуация противоположная: 68% намерены голосовать лично и лишь 27% - по почте.

Станислав Стороженко
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