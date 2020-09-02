Выборы в США. 47% американцев опасаются, что Трамп может не признать поражения - опрос

А в том, что Байден не признает результаты выборов в случае поражения, уверены 28% его избирателей и 41% нынешнего президента

Почти половина всех американцев (47%) обеспокоена тем, что президент США Дональд Трамп может не признать свое возможное поражение в выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinium Research, опубликованного изданием Guardian.

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Среди избирателей кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена эта цифра достигает 75%, а среди избирателей Трампа — 30%.

В том, что в случае своего поражения на выборах Байден не признает результатов уверены 41% избирателей Трампа и 28% Байдена.

Отмечается, что из–за пандемии COVID–19 увеличится тенденция голосованию по почте. Согласно опросу, в 2020-м по почте намерены проголосовать 39% опрошенных (в 2016-м таких избирателей было 20,9%).

В издании также акцентируют, что Трамп неоднократно стремился делегитимизировать голосование по почте — и если у него получится это сделать, то Байден может потерять голоса. Согласно опросу, 56% сторонников Байдена планируют голосовать по почте, 39% — лично. С избирателями же Трампа ситуация противоположная: 68% намерены голосовать лично и лишь 27% - по почте.

19 августа Байден стал кандидатом в президенты от демократов.

28 августа Трамп во второй раз стал кандидатом в президенты от Республиканской партии.

По последним соцопросам, Байден имеет большую поддержку , чем действующий президент США Дональд Трамп , но отрыв сокращается.

Станислав Стороженко

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