Выборы президента США. Отрыв Байдена от Трампа сокращается – опрос CNN

Разрыв между Байденом и Трампом составляет сейчас 4%, говорится в результатах опроса

Разница в поддержке среди зарегистрированных избирателей между действующим президентом США Дональдом Трампом и его оппонентом Джозефом Байденом сокращается. Об этом говорится в данных опроса SSRS, проведенного по заказу CNN.

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Отмечается, что Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис готовы поддержать 50% опрошенных. Трампа и Майкла Пенса – 46%. В середине июля у Байдена был поддержка на уровне 52%, у Трампа – 42%.

Среди тех, кто с большой долей вероятности намерены пойти на голосование (72%), поддержка Байдена составляет 53%, Трампа – 46%.

При этом большинство избирателей (53%) "с большим энтузиазмом" относятся к голосованию на выборах, что стало новым рекордом в опросах CNN в циклах президентских выборов с 2003 года.

В конце июля The Economist прогнозировал победу Байдена с вероятностью 91%.

11 августа Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента, ею стала сенатор Камала Харрис.

определился На прошлой неделе Трамп раскритиковал кандидатку в вице-президенты от деомркатов Камалу Харрис, назвав ее "фальшивкой" и "худшим выбором".

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Марк Сировой

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