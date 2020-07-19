Выборы в США: Байден опережает Трампа на 10% – опрос
Таковы результаты нового опроса избирателей от Монмутского университета в штате Пенсильвания
Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена среди зарегистрированных избирателей составляет 52%, а рейтинг действующего президента США Дональда Трампа 42%. Об этом сообщает CNN.
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Отмечается, что Байден на 10% опережает Трампа в соответствии с результатами нового опроса избирателей от Монмутского университета в штате Пенсильвания.
Авторы опроса подчеркивают, что Байден уже сейчас держит первенство в гонке за кресло главы Белого дома. При этом он имеет преимущество как на общенациональном уровне, так и в ключевых штатах, в частности в Пенсильвании.
Выборы президента США назначены на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.
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