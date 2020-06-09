Рейтинг Трампа продолжил падение на фоне протестов, отрыв Байдена увеличился

Больше половины американских избирателей готовы проголосовать за экс-вице-президента США Джо Байдена на выборах президента, он на 14% опережает действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на опрос, проведенный в начале июня.
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За Байдена готовы отдать голос 55% опрошенных, за Трампа - 41%. Отставание Трампа составило 14%, это максимальный разрыв между кандидатами с начала кампании.
Уровень одобрения действий Трампа на посту президента упал до значений сентября 2019 года, когда начал разгораться скандал с возможным импичментом. Сейчас Трамп получил 38% поддержки, 57% не одобряют его действия.
Только 31% избирателей поддержали политику Трампа касательно межрасовых отношений, 63% не одобряют его действия. Еще ниже уровень поддержки действий президента в связи с протестами из-за полицейского насилия: только 26% считают, что они помогли, в то время как 65% назвали их скорее вредными, чем полезными.