Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рейтинг Трампа продолжил падение на фоне протестов, отрыв Байдена увеличился

Рейтинг Трампа продолжил падение на фоне протестов, отрыв Байдена увеличился - Фото
Дональд Трамп и Джозеф Байден (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)
09.06.2020, 09:56

Большинство американских избирателей считает, что реакция президента США Дональда Трампа на протесты принесла больше вреда, чем пользы

Больше половины американских избирателей готовы проголосовать за экс-вице-президента США Джо Байдена на выборах президента, он на 14% опережает действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на опрос, проведенный в начале июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За Байдена готовы отдать голос 55% опрошенных, за Трампа - 41%. Отставание Трампа составило 14%, это максимальный разрыв между кандидатами с начала кампании.

Уровень одобрения действий Трампа на посту президента упал до значений сентября 2019 года, когда начал разгораться скандал с возможным импичментом. Сейчас Трамп получил 38% поддержки, 57% не одобряют его действия.

Только 31% избирателей поддержали политику Трампа касательно межрасовых отношений, 63% не одобряют его действия. Еще ниже уровень поддержки действий президента в связи с протестами из-за полицейского насилия: только 26% считают, что они помогли, в то время как 65% назвали их скорее вредными, чем полезными.

  • 25 мая 2020-го в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • В начале июня по данным Reuters 64% американцев сочувствовало протестующим, 55% не одобряло реакцию на них Трампа.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
выборы в США дональд трамп джо байден
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 