Рейтинг Трампа продолжил падение на фоне протестов, отрыв Байдена увеличился

Дональд Трамп и Джозеф Байден (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)

Больше половины американских избирателей готовы проголосовать за экс-вице-президента США Джо Байдена на выборах президента, он на 14% опережает действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на опрос, проведенный в начале июня.

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За Байдена готовы отдать голос 55% опрошенных, за Трампа - 41%. Отставание Трампа составило 14%, это максимальный разрыв между кандидатами с начала кампании.

Уровень одобрения действий Трампа на посту президента упал до значений сентября 2019 года, когда начал разгораться скандал с возможным импичментом. Сейчас Трамп получил 38% поддержки, 57% не одобряют его действия.

Только 31% избирателей поддержали политику Трампа касательно межрасовых отношений, 63% не одобряют его действия. Еще ниже уровень поддержки действий президента в связи с протестами из-за полицейского насилия: только 26% считают, что они помогли, в то время как 65% назвали их скорее вредными, чем полезными.

25 мая 2020-го в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы

Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".

В начале июня по данным Reuters 64% американцев сочувствовало протестующим, 55% не одобряло реакцию на них Трампа.