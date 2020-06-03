Большинство в США сочувствует протестующим и не одобряет реакцию Трампа - опрос

Беспорядки и протесты в Вашингтоне, США (фото - ЕРА)

Большинство американцев сочувствует участникам протестов, охвативших США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, и не одобряет реакцию на беспорядки президента США Дональда Трампа. Об этом говорят данные опроса Reuters/Ipsos.

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Проведенное 1 и 2 июня исследование показало, что среди взрослого населения США 64% "сочувствуют людям, которые сейчас протестуют", 27% не сочувствуют, 9% не определились.

В то же время более 55% американцев не поддержали то, как Трамп реагирует на протесты, в том числе 40% "сильно" не одобряют действия президента. Только треть опрошенных одобрили реакцию Трампа, что ниже одобрения его работы в целом, которое составило 39%.

Среди независимых избирателей действия Трампа в связи с протестами не одобрили две трети, среди республиканцев поддержка составила 67%, в то время как одобрение работы Трампа в целом - 82%.

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Большинство как среди демократов, так и среди республиканцев, заявляет о том, что поддерживает мирный протест, а насилие вредит делу протестующих. Менее четверти американцев считают, что насилие было подходящим ответом.

Опрос проводился онлайн, в нем участвовали 1004 взрослых американца, погрешность составляет не более 4%.

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