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Большинство в США сочувствует протестующим и не одобряет реакцию Трампа - опрос

Большинство в США сочувствует протестующим и не одобряет реакцию Трампа - опрос - Фото
Беспорядки и протесты в Вашингтоне, США (фото - ЕРА)
03.06.2020, 07:58

Большинство среди демократов и республиканцев поддержали мирный протест, менее четверти считают насилие уместным

Большинство американцев сочувствует участникам протестов, охвативших США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, и не одобряет реакцию на беспорядки президента США Дональда Трампа. Об этом говорят данные опроса Reuters/Ipsos.

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Проведенное 1 и 2 июня исследование показало, что среди взрослого населения США 64% "сочувствуют людям, которые сейчас протестуют", 27% не сочувствуют, 9% не определились.

В то же время более 55% американцев не поддержали то, как Трамп реагирует на протесты, в том числе 40% "сильно" не одобряют действия президента. Только треть опрошенных одобрили реакцию Трампа, что ниже одобрения его работы в целом, которое составило 39%.

Среди независимых избирателей действия Трампа в связи с протестами не одобрили две трети, среди республиканцев поддержка составила 67%, в то время как одобрение работы Трампа в целом - 82%.

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Большинство как среди демократов, так и среди республиканцев, заявляет о том, что поддерживает мирный протест, а насилие вредит делу протестующих. Менее четверти американцев считают, что насилие было подходящим ответом.

Опрос проводился онлайн, в нем участвовали 1004 взрослых американца, погрешность составляет не более 4%.

  • 25 мая 2020-го в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек в десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице США Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими и мародерами. 
  • Вчера массовая акция в поддержку американских протестующих прошла в Амстердаме.

Читайте также: "Америка разрывается на куски". Или нет? Протесты и погромы в США - глазами украинцев

Денис Юдин
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