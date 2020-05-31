Беспорядки и тысячи арестованных. 25 городов в США ввели комендантский час

Беспорядки в США (Фото - EPA - Jason Szenes)

В США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час. Об этом сообщает CNN.

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Комендантский час был введен в нескольких крупных городах: Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии. Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес.

Губернатор штата Миннесота заявил, что протесты уже не связаны с убийством, а спровоцированы приезжими радикалами, сообщает Русская служба Би-би-си. С четверга были арестованы около 1 383 протестующих в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжаются с вечера субботы.

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