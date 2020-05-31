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Беспорядки и тысячи арестованных. 25 городов в США ввели комендантский час

Беспорядки и тысячи арестованных. 25 городов в США ввели комендантский час - Фото
Беспорядки в США (Фото - EPA - Jason Szenes)
31.05.2020, 10:09

В 25 городах 16 американских штатов власти ввели комендантский час

В США из-за протестов, охвативших страну после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, 25 городов в 16 штатах ввели комендантский час. Об этом сообщает CNN.

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Комендантский час был введен в нескольких крупных городах: Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Кливленде и Филадельфии. Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес.

Губернатор штата Миннесота заявил, что протесты уже не связаны с убийством, а спровоцированы приезжими радикалами, сообщает Русская служба Би-би-сиС четверга были арестованы около 1 383 протестующих в 17 городах. Фактическое число, вероятно, больше, поскольку протесты продолжаются с вечера субботы. 

  • В Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.
  • 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
  • 30 мая в Миннесоте полностью мобилизовали Нацгвардию. Это произошло впервые за 75 лет. 

Смотрите также: В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео

Владислав Сердюк
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США беспорядки протесты джордж флойд
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