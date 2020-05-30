Массовые бунты. В Миннесоте впервые за 75 лет полностью мобилизуют Нацгвардию

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизуют Нацгвардию США в связи с массовыми беспорядками из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Об этом сообщает CBS News.

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Губернатор штата Тим Вальц сказал, что ситуация в Миннеаполисе "больше никак не связана с убийством Джорджа Флойда".

"Наши великие города Миннеаполис и Сент-Пол под ударом. Ситуация в Миннеаполисе сейчас связана с нападками на гражданское общество, вселением страха и разрушением нашего великого города", - заявил он и добавил, что его решение позволит действовать Нацгвардии в полном составе.

В Национальной гвардии Миннесоты заявили, что уже развернули более 1700 служащих - это крупнейшее внутреннее развертывание в 164-летней истории этого правоохранительного органа.

В начале недели в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице. Протесты начались и в других городах США, в том числе в Вашингтоне.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.

арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда. 29 мая

Фото - ЕРА и пресс-служба Нацгвардии Миннесоты