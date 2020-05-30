Массовые бунты. В Миннесоте впервые за 75 лет полностью мобилизуют Нацгвардию

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизуют Нацгвардию США в связи с массовыми беспорядками из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими. Об этом сообщает CBS News.
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Губернатор штата Тим Вальц сказал, что ситуация в Миннеаполисе "больше никак не связана с убийством Джорджа Флойда".
"Наши великие города Миннеаполис и Сент-Пол под ударом. Ситуация в Миннеаполисе сейчас связана с нападками на гражданское общество, вселением страха и разрушением нашего великого города", - заявил он и добавил, что его решение позволит действовать Нацгвардии в полном составе.
В Национальной гвардии Миннесоты заявили, что уже развернули более 1700 служащих - это крупнейшее внутреннее развертывание в 164-летней истории этого правоохранительного органа.
Фото - ЕРА и пресс-служба Нацгвардии Миннесоты