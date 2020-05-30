Протесты в США: столкновения с полицией и сгоревшие автомобили – фоторепортаж

В пятницу, 29 мая, в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе. Об этом сообщает Голос Америки.
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Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввел комендатский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам. Однако произошло несколько столкновений протестующих с полицией, полицейских забрасывали бутылками.
Несколько сот человек собрались в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN. Протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.
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Мужчина с флагом движения "Жизнь черных имеет значение" забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи.
"Это не протесты, это хаос", - заявила мэр Атланты Кейш Лэнс Боттомс и призвала протестующих разойтись по домам.
В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.
В центре Хьюстона (штат Техас) прошла акция под лозунгами "Прекратить жестокость полиции" и "Жизнь черных имеет значение". Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.
В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию.
По данным CNN, несколько человек были арестованы после того, как протестующие бросили камни в полицейский участок Шарлотт-Мекленбург и его сотрудников.
Foreworks going off crowd scatters.. pic.twitter.com/wuGQgWn0Hb— Gwynne Hogan (@GwynneFitz) May 29, 2020
- На днях в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.
- В полиции показали стенограмму звонка к ним, согласно которой "один из покупателей в магазине был пьян, вел себя неадекватно и расплатился за сигареты поддельными купюрами".
- В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия.
- 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
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