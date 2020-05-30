Протесты в США: столкновения с полицией и сгоревшие автомобили – фоторепортаж

В пятницу, 29 мая, в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе. Об этом сообщает Голос Америки.

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Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввел комендатский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам. Однако произошло несколько столкновений протестующих с полицией, полицейских забрасывали бутылками.

Несколько сот человек собрались в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN. Протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму.

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Мужчина с флагом движения "Жизнь черных имеет значение" забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи.

"Это не протесты, это хаос", - заявила мэр Атланты Кейш Лэнс Боттомс и призвала протестующих разойтись по домам.

В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.

В центре Хьюстона (штат Техас) прошла акция под лозунгами "Прекратить жестокость полиции" и "Жизнь черных имеет значение". Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию.

По данным CNN, несколько человек были арестованы после того, как протестующие бросили камни в полицейский участок Шарлотт-Мекленбург и его сотрудников.