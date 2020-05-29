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Беспорядки в Миннеаполисе. Полицейского, который задушил человека, арестовали

Беспорядки в Миннеаполисе. Полицейского, который задушил человека, арестовали - Фото
Фото: EPA
29.05.2020, 21:01

В полиции США пока не сообщают, какие именно обвинения выдвинуты задержанному

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В США арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, и-за чего в городе вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Об этом сообщает ВВС.

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ОБНОВЛЕНО В 22:08. Прокурор округа Хеннепин Майк Фриман заявил, что Шовену предъявлено обвинение в убийстве третьей степени, и отметил, что расследование против других сотрудников полиции продолжается.

Этот случай усилил гнев в США по поводу убийств полицией чернокожих американцев.

  • На днях в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.
  • В полиции показали стенограмму звонка к ним, согласно которой "один из покупателей в магазине был пьян, вел себя неадекватно и расплатился за сигареты поддельными купюрами".
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.
  • Президент Дональд Трамп пригрозил применением оружия.
  • Сегодня в Миннеаполис прибыли более 500 военных Национальной гвардии Миннесоты и заняли позиции у банков, продуктовых магазинов и аптек. 
Вадим Ребрина
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