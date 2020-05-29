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29.05.2020, 11:03

В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео

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В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео
В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео
В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видеоВ Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео

В городе на севере США произошла эскалация противостояния участников протеста и правоохранителей

Акции протеста в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы: люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили. Об этом сообщает CNN.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что установит контроль на ситуацией при помощи Нацгвардии, если местные власти не справятся сами. В город направлены сотни нацгвардейцев.

  • На днях в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки: людей обозлила смерть 46-летнего афроамериканца после задержания.
  • В полиции показали стенограмму звонка к ним, по которой "один из покупателей в магазине был пьян, вел себя неадекватно и расплатился за сигареты поддельными купюрами".
  • На подозреваемого надели наручники, повалили его и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Он умер в больнице.
  • В протестах погиб еще один человек.
  • 25 мая 2020-го в Украине задержали полицейских из Кагарлыка по делу об изнасиловании в отделении.

Видео: KTVQ News, Altinci His; фото: ЕРА

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Теги: полиция, беспорядки, протест, пожар, убийство, миннесота, флойд джордж, миннеаполис
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