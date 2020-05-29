В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео

Акции протеста в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы: люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили. Об этом сообщает CNN.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что установит контроль на ситуацией при помощи Нацгвардии, если местные власти не справятся сами. В город направлены сотни нацгвардейцев.

На днях в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки : людей обозлила смерть 46-летнего афроамериканца после задержания.

В полиции показали стенограмму звонка к ним, по которой "один из покупателей в магазине был пьян, вел себя неадекватно и расплатился за сигареты поддельными купюрами".

На подозреваемого надели наручники, повалили его и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Он умер в больнице.

В протестах погиб еще один человек.

25 мая 2020-го в Украине задержали полицейских из Кагарлыка по делу об изнасиловании в отделении.

Видео: KTVQ News, Altinci His; фото: ЕРА

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