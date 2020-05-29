В Миннеаполисе сожгли полицейский участок. Что происходит в городе – фото, видео

Акции протеста в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы: люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили. Об этом сообщает CNN.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что установит контроль на ситуацией при помощи Нацгвардии, если местные власти не справятся сами. В город направлены сотни нацгвардейцев.
Видео: KTVQ News, Altinci His; фото: ЕРА
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