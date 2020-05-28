В США вспыхнули беспорядки после убийства афроамериканца полицейским – фото

В столице американского штата Миннесота, Миннеаполисе, протесты, которые начались из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, переросли в массовые беспорядки и погромы. Об этом сообщает CBS News.

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В издании отмечают, что протесты рядом с местом гибели Флойда начались несколько дней назад, однако в ночь на 28 мая ситуация обострилась. Правоохранители сообщают, что начали применять слезоточивый газ, когда демонстрации переросли в многочисленные пожары, погромы магазинов и предприятий. Они призывают активистов протестовать мирно.

Видео - Tony Dortie - 24/7 Eyes/YouTube

Также во время демонстраций был застрелен один человек. Пока неясны обстоятельства происшествия, полиция задержала подозреваемого и начала расследование.

Флойд Джордж умер несколько дней назад при задержании. На видео, которое разошлось по соцсетям, полицейский держал колено на горле мужчины в течение восьми минут. При этом Флойд говорил: "Пожалуйста, пожалуйста, мне нечем дышать".

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Видео - djsylert/YouTube

Задержанного в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он и умер. В заключении было указано, что Флойд якобы сопротивлялся задержанию и умер в результате несчастного медицинского случая при взаимодействии с полицией.

Четверо полицейских, причастных к задержанию, уволены. Демонстранты провели протест у дома правоохранителя, который ставил колено на горло Флойда, и у жилья прокурора, расследующего дело.

На инцидент уже отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив, что "справедливость восторжествует". Его вероятный визави на предстоящих выборах Джозеф Байден сказал, что это "не единичный трагический инцидент, а часть укоренившейся системы несправедливости".

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении и арестовали на два месяца.

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Фото - ЕРА