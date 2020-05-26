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Изнасилование в полиции Кагарлыка. Подозреваемые арестованы: фото, видео

Изнасилование в полиции Кагарлыка. Подозреваемые арестованы: фото, видео - Фото
Подозреваемый в изнасиловании полицейский Сергей Сулима в суде (Фото: Богдан Кутепов/hromadske)
26.05.2020, 17:23

Подозреваемые в избиении и изнасиловании в полиции Кагарлыка арестованы

обновлено

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Его взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Сулима во время заседания суда заявил, что не признает своей вины.

Подозреваемый в изнасиловании полицейский Сергей Сулима в суде (Фото: Богдан Кутепов/hromadske)

Суд над подозреваемым в изнасиловании полицейским Сергеем Сулимой (Фото: Богдан Кутепов/hromadske)

ОБНОВЛЕНО В 17:50

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузину, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины. Его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.
По словам адвоката Кузина, подозреваемый не признает своей вины.

Подозреваемый полицейский Николай Кузив в суде (Фото: twitter.com/HromadskeUA)

  • Вчера, 25 мая, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • Сегодня в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.
Наталия Медведева
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полиция изнасилование Кагарлык сергей сулима
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