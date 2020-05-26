Изнасилование в полиции Кагарлыка. Подозреваемые арестованы: фото, видео

Подозреваемый в изнасиловании полицейский Сергей Сулима в суде (Фото: Богдан Кутепов/hromadske)

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Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения полицейскому из Кагарлыка Сергею Сулиме, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Его взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога. Об этом сообщает hromadske.

Підозрюваний у зґвалтуванні колишній поліцейський Сергій Сулима має 7-місячну дитину на утриманні. Адвокат вніс клопотання про закрите засідання, на якому підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Прокурор підтримав pic.twitter.com/tAm2RWLbNL — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Сулима во время заседания суда заявил, что не признает своей вины.

ОБНОВЛЕНО В 17:50

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузину, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины. Его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

По словам адвоката Кузина, подозреваемый не признает своей вины.

Другого поліцейського Миколу Кузіва, якого підозрюють у співучасті у зґвалтуванні жінки, суд також взяв під варту на два місяці без права внесення застави.



Підозрювані не визнають своєї провини pic.twitter.com/fg2TDdm8kp — hromadske (@HromadskeUA) May 26, 2020

Вчера, 25 мая, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

Сегодня в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.