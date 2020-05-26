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"Не обосновано". В МВД не прогнозируют уход Авакова из-за насилия в Кагарлыке

"Не обосновано". В МВД не прогнозируют уход Авакова из-за насилия в Кагарлыке - Фото
Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)
26.05.2020, 10:57

Отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за преступления в полицейском отделе города под Киевом ждать не стоит, сообщил его зам Геращенко

Возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за резонансного инцидента в Кагарлыке, где в полицейском отделении девушку пытали и насиловали, "не обоснована". Об этом в эфире канала 1+1 заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Я считаю, что в данном случае решение (о возможной отставке главы МВД, - ред.) не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобного рода события... Ранее подобные вещи просто скрывали. У нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей", - пояснил он.

Геращенко сказал, что подозреваемые полицейские пришли на смену тем, "кого уволили в 2015 году". Массовая переаттестация, по мнению чиновника, "может пропустить плохих людей вперед, а хороших часто могут уволить по необъективным причинам".

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Он также сказал, что "многие наблюдатели и блогеры проводят параллели с Врадиевкой", заверив, что в отличие ситуации с тем преступлением силовиков "сегодня никто такие вещи не скрывает".

"К сожалению, в семье не без урода", – добавил он, напомнив, что в полиции работает около 130 000 человек и "не все из них соответствуют высоким моральным требованиям", "что-то у людей перемыкается в голове".

По его словам, "очень сложно находить, особенно в сельской местности, образованных молодых людей, которые хотели бы за эту зарплату выполнять непростую работу".

  • 26 мая 2020 года были задержаны оперуполномоченный и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении девушки.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.

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Евгений Пилипенко
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полиция отставка изнасилование преступление арсен аваков антон геращенко криминал Кагарлык
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