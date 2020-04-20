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Министр юстиции предложил новый вид уголовного наказания

Министр юстиции предложил новый вид уголовного наказания - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.04.2020, 18:00

В рамках реформы системы наказний Малюська предлагает отменить ограничение свободы как вид уголовного наказания и ввести пробационный надзор

В Украине предлагается ввести новый вид уголовного наказания вместо ограничения свободы - пробационный надзор. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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"Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет некоторые обязательства: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", - сказал он.

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По словам Малюськи, люди, которые проходят пробацию, практически не совершают новых преступлений и 98% из них "абсолютно нормально ресоциализируются".

Министр также сказал, что планируется отменить ограничение свободы.

"Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его границы. Зачем такое наказание существует и какова его цель сейчас уже не очень понятно", - сказал он.

Также он добавил, что планируется расширить применение общественных работ для мелких преступлений, при которых "людей отправлять в тюрьму нет смысла".

  • В ноябре 2019 года Малюська заявлял, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО. 
  • 18 апреля 2020-го Малюська рассказал о намерении создать платные камеры повышенного комфорта в СИЗО.

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Марк Сировой
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