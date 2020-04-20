Министр юстиции предложил новый вид уголовного наказания

В Украине предлагается ввести новый вид уголовного наказания вместо ограничения свободы - пробационный надзор. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет некоторые обязательства: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", - сказал он.
Читайте также: Малюська: В Украине слишком занижены нормы хранения наркотиков
По словам Малюськи, люди, которые проходят пробацию, практически не совершают новых преступлений и 98% из них "абсолютно нормально ресоциализируются".
Министр также сказал, что планируется отменить ограничение свободы.
"Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его границы. Зачем такое наказание существует и какова его цель сейчас уже не очень понятно", - сказал он.
Также он добавил, что планируется расширить применение общественных работ для мелких преступлений, при которых "людей отправлять в тюрьму нет смысла".
Читайте также: Малюська: Подали иски против России. Гарантий, что выиграем, нет