Министр юстиции предложил новый вид уголовного наказания

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине предлагается ввести новый вид уголовного наказания вместо ограничения свободы - пробационный надзор. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пробационный надзор - это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет некоторые обязательства: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его перемещениями будет следить электронный мониторинг", - сказал он.

Читайте также: Малюська: В Украине слишком занижены нормы хранения наркотиков

По словам Малюськи, люди, которые проходят пробацию, практически не совершают новых преступлений и 98% из них "абсолютно нормально ресоциализируются".

Министр также сказал, что планируется отменить ограничение свободы.

"Ограничение свободы - это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его границы. Зачем такое наказание существует и какова его цель сейчас уже не очень понятно", - сказал он.

Также он добавил, что планируется расширить применение общественных работ для мелких преступлений, при которых "людей отправлять в тюрьму нет смысла".

В ноябре 2019 года Малюська заявлял , что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО.

заявлял 18 апреля 2020-го Малюська рассказал о намерении создать п латные камеры повышенного комфорта в СИЗО.

Читайте также: Малюська: Подали иски против России. Гарантий, что выиграем, нет