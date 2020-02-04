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Малюська: Подали иски против России. Гарантий, что выиграем, нет

Малюська: Подали иски против России. Гарантий, что выиграем, нет - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.02.2020, 06:39

Министр юстиции объяснил: суд – это всегда вопрос вероятностей, но не гарантий

Украина подала против России пять исков, однако министр юстиции Денис Малюська не может гарантировать позитивного исхода разбирательств. Об этом глава Минюста рассказал в интервью Главком.

По его словам, пять дел сейчас находятся на стадии определения подследственности – суд решает, входит рассмотрение дела в его компетенцию или нет.

Малюська подчеркивает, что, шансы Украины хорошие, претензий к качеству исков нет - они готовились вмесе с квалифицированными иностранными юристами. Однако гарантировать успешный исход все равно нельзя, поскольку "юридический спор в суде - это всегда вопрос вероятности".

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"Она (вероятность победы, - ред.) может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать", - объяснил министр.

Малюська добавил, что тяжбы в международных судах всегда длятся годы – и укорить этот процесс нельзя. Сейчас Украина пытается получить юридическую поддержку из-за рубежа и думает над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков.

  • 29 января прокурор АР Крым Игорь Поночовный сообщил, что Международный уголовный суд в Гааге может уже в этом году начать расследование событий, которые произошли во время оккупации Крыма Россией.

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