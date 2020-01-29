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Гаага может начать расследовать оккупацию Крыма уже в этом году

Гаага может начать расследовать оккупацию Крыма уже в этом году - Фото
Максим Поночовный (скриншот видео Укринформ)
29.01.2020, 14:19

Сейчас заканчивается последняя стадия предварительного рассмотрения, сообщает прокурор АР Крым

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге уже в этом году может начать расследование событий, которые произошли во время оккупации Крыма Россией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, стадия предварительного рассмотрения уже подходит к концу.

"Почему мы надеемся на 2020 год? Потому что во время последних встреч с Офисом прокурора МУС стало понятно, что финализируется уже ситуация как минимум по Крыму", - сказал он.

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Поночовный объяснил, что "Офис прокурора МУС пришел к убеждению, что военные преступления, предусмотренные Римским статутом, действительно происходят".

"Сейчас проходит последний этап (предварительного рассмотрения, - ред.) – определение комплиментарности. Простыми словами – это подследственное, или не подследственное дело суду", - объяснил прокурор.

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Крым военные преступления гаага оккупация международный уголовный суд мус Игорь Поночовный
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