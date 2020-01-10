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Дело MH17. Военные на Донбассе задержали "свидетеля для Гааги"

Дело MH17. Военные на Донбассе задержали "свидетеля для Гааги" - Фото
Фото: сайт боевика в соцсети
10.01.2020, 13:45

Установить преступления боевика помогли соцсети: на фото он в военной форме с оружием в руках снят с подельниками на фоне обломков Boeing 777

Задержан боевик гибридной армии РФ на Донбассе, который, как утверждают после его опроса пограничники, охранял место падения и обломки сбитого российской ракетой "Бук" лайнера Boeing 777 рейса МН17. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил в Facebook.

Боевика с украинским гражданством, 1994 года рождения, задержали вчера в Донецкой области.

Выяснилось, что в разгар боевых действий во второй половине 2014-го он был среди боевиков на блокпостах в Шахтерском районе. "Неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими", - уточнили пограничники.

Штаб пишет, что с конца августа 2014-го боевик охранял место катастрофы рейса МН17, неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии кадровых военных РФ, которые все там контролировали. Более того, за деньги (500-1500 российских рублей) он собирал и отдавал подельникам обломки самолета и личные вещи погибших.

"Очередной свидетель для Гааги", - считают в штабе ООС.

  • В прошлом году СБУ вывела из оккупации боевика Владимира Цемаха, связанного с трагедией MH17, однако позднее его обменяли на украинских пленных в РФ.
  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит рейс МН17 Амстердам—Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту.
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Донбасс авиакатастрофа MH17
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