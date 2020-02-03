Дело МН17. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения

MH17 (фото - EPA)

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четверым подозреваемым по делу о катастрофе Boeing рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Мосдейк.

Также прокуратура вызвала подозреваемых для проведения следственных действий.

"Прокуратура Нидерландов считает очень важным, чтобы во время судебного процесса всем сторонам было уделено достаточно внимания, поэтому надеемся, что 9 марта 2020 г все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать", - отметила она.

Адвокат одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, сообщила российскому агентству ТАСС, что ее клиента в суде будет представлять "международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского".

19 июня 2019 г Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии с Boeing 777 Малазийских авиалиний летом 2014 года. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

По данным Русской службы ВВС, как минимум двое из подозреваемых живут сейчас в РФ, еще одного, возможно, уже нет в живых.

27 января в Окружном суде Гааги сообщили, что один из подозреваемых изъявил желание участвовать в судебном процессе.