Дело МН17. Один из подозреваемых хочет участвовать в суде в Гааге

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Один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание участвовать в судебном процессе. Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс службе Окружного суда Гааги.

Он также хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой, уточнили там.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", - говорится в сообщении.

В суде отказались назвать имя этого человека и название адвокатской фирмы, которая будет представлять его интересы.

Суд начнется 9 марта 2020 г в судебном комплексе "Схипхол" примерно в 50 км от Гааги.

19 июня 2019 г Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии с Boeing 777 Малазийских авиалиний летом 2014 года.

По данным Русской службы ВВС, как минимум двое из подозреваемых живут сейчас в РФ, еще одного, возможно, уже нет в живых.