Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело МН17. Один из подозреваемых хочет участвовать в суде в Гааге

Дело МН17. Один из подозреваемых хочет участвовать в суде в Гааге - Фото
Фото: ЕРА
27.01.2020, 17:32

Он хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой

Один из подозреваемых по делу рейса МН17 изъявил желание участвовать в судебном процессе. Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в пресс службе Окружного суда Гааги.

Он также хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой, уточнили там.

"Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландским защитой", - говорится в сообщении.

В суде отказались назвать имя этого человека и название адвокатской фирмы, которая будет представлять его интересы.

Суд начнется 9 марта 2020 г в судебном комплексе "Схипхол" примерно в 50 км от Гааги.

19 июня 2019 г Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии с Boeing 777 Малазийских авиалиний летом 2014 года.

По данным Русской службы ВВС, как минимум двое из подозреваемых живут сейчас в РФ, еще одного, возможно, уже нет в живых.

Еще по теме
Напишите нам
Донбасс гаага MH17 боинг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 