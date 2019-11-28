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Минюст решил закрыть часть тюрем и открыть частные СИЗО

Минюст решил закрыть часть тюрем и открыть частные СИЗО - Фото
Условия содержания в Одесском СИЗО (Фото - ombudsman.gov.ua)
28.11.2019, 17:15

Министерству не удалось добиться увеличения финансирования на 2020 год

Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО. Об этом на презентации "To do list" заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Укринформ.

По его словам, поставлена цель обеспечить доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличить финансирование медобслуживания. В то же время получить увеличение финансирования в недавно принятом бюджете Минюст не смог.

"Поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены", - сказал Малюська.

Он надеется, что после этого удастся поднять зарплату сотрудникам тех учреждений, которые останутся.

Малюська также сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. По его словам, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

В октябре стало известно об ужасных условиях содержания в Одесском и Киевском СИЗО.

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