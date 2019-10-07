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У омбудсмена показали ужасы медчасти Киевского СИЗО: фото

У омбудсмена показали ужасы медчасти Киевского СИЗО: фото - Фото
Фото: ombudsman.gov.ua
07.10.2019, 18:55

Больных заключенных держат в палатах без окон, света и воды

Во время проверки медчасти Киевского СИЗО специалисты офиса омбудсмена выявили "ужасные и опасные" условия содержания, что можно расценить как жестокое обращение с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Больные заключенные находятся в помещениях без водоснабжения и с выбитыми окнами, говорят в офисе Людмилы Денисовой.

В противотуберкулезном отделении в одной из палат без света и с выбитым окном содержался заключенный, которого не выводили для прогулки на улицу. Кроме того, в палате постоянно лилась вода из-за неисправности крана.

Заключенные с психическими расстройствами содержались в "условиях, которые унижают их достоинство". В их палатах также выбиты окна и нет воды.

"Особенно ужасные и опасные условия в клинической лаборатории, в которой проводится микроскопия мокроты и клинические исследования крови и мочи", - говорится в сообщении.

Также у омбудсмена отметили, что медики не проводили первичный медосмотр заключенных.

Часть помещений медчасти не функционируют из-за пожара, который произошел в 2017 году.

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