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У омбудсмена рассказали о "пытках" в Одесском СИЗО: фото

У омбудсмена рассказали о "пытках" в Одесском СИЗО: фото - Фото
Условия содержания в Одесском СИЗО (Фото 4 - ombudsman.gov.ua)
01.10.2019, 11:57

В пресс-службе у Людмилы Денисовой заявляют, что заключенные в Одесском СИЗО находятся в условиях содержания, которые можно охарактеризовать как пытки

В Одесском следственном изоляторе провели проверку и нашли нарушения законодательства, а также международных рекомендаций и норм по обращению с осужденными и арестованными. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека. 

Как заявляют у омбудсмена Людмилы Денисовой, в СИЗО находится 1235 заключенных, несмотря на установленный лимит в 1227 человек.

"Указанное свидетельствует о переполнении следственного изолятора и несоблюдении норм площади на одного осужденного или взятого под стражу", - сообщают в пресс-службе. 

В помещениях сборного отделения отсутствуют вентиляция, окна и скамейки для сидения. Также в пресс-службе заявляют, что помещения находятся в антисанитарных условиях: духота, повышенная влажность и плесень.

"Заключенные должны пользоваться самодельными вентиляторами. Пребывание в таких помещениях можно охарактеризовать как пытки, жесткое или унижающее достоинство обращение или наказание", - говорится в сообщении.

Также во время визита зафиксированы множественные нарушения в организации питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм при обработке продуктов, приготовлении, хранении, раздаче пищи и мытье посуды. 

"Мониторинговой группой зафиксировано наличие в этих помещениях крыс и большого количества насекомых. Указанное может привести к вспышке кишечно-желудочных заболеваний удерживаемых лиц", - подытожили у омбудсмена.

  • В начале сентября сообщалось, что у виновницы ДТП в Харькове будут "облегченные условия содержания". 
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