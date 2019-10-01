У омбудсмена рассказали о "пытках" в Одесском СИЗО: фото

Условия содержания в Одесском СИЗО (Фото 4 - ombudsman.gov.ua)

В Одесском следственном изоляторе провели проверку и нашли нарушения законодательства, а также международных рекомендаций и норм по обращению с осужденными и арестованными. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как заявляют у омбудсмена Людмилы Денисовой, в СИЗО находится 1235 заключенных, несмотря на установленный лимит в 1227 человек.

"Указанное свидетельствует о переполнении следственного изолятора и несоблюдении норм площади на одного осужденного или взятого под стражу", - сообщают в пресс-службе.

В помещениях сборного отделения отсутствуют вентиляция, окна и скамейки для сидения. Также в пресс-службе заявляют, что помещения находятся в антисанитарных условиях: духота, повышенная влажность и плесень.

"Заключенные должны пользоваться самодельными вентиляторами. Пребывание в таких помещениях можно охарактеризовать как пытки, жесткое или унижающее достоинство обращение или наказание", - говорится в сообщении.

Также во время визита зафиксированы множественные нарушения в организации питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм при обработке продуктов, приготовлении, хранении, раздаче пищи и мытье посуды.

"Мониторинговой группой зафиксировано наличие в этих помещениях крыс и большого количества насекомых. Указанное может привести к вспышке кишечно-желудочных заболеваний удерживаемых лиц", - подытожили у омбудсмена.