ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"

В администрации Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) сообщили, что виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в соответствии с европейскими стандартами.
По словам тюремщиков, у нее не будет никаких привилегированных условий, однако она будет отбывать срок в исправительной колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.
Связано это с тем, что Зайцева осуждена впервые, а преступление совершила по неосторожности.
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"В исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - отметили в службе.
В ГУИС добавили, что в Украине есть всего лишь одно место, где наказание в таком формате могут отбывать женщины. Это отдельный сектор в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.
Вчера адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева заявляла, что Зайцева должна "сидеть" в колонии закрытого типа, а Покровский исправительный центр является учреждением открытого типа.
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