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ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия"

ДТП в Харькове. У Зайцевой в колонии будут "облегченные условия" - Фото
Елена Зайцева (скриншот видео Новости Харькова)
06.09.2019, 14:03

Ранее адвокат потерпевшей стороны по делу о ДТП в Харькове заявляла, что Зайцеву могли этапировать "не в ту тюрьму"

В администрации Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) сообщили, что виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева будет отбывать наказание в соответствии с европейскими стандартами. 

По словам тюремщиков, у нее не будет никаких привилегированных условий, однако она будет отбывать срок в исправительной колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Связано это с тем, что Зайцева осуждена впервые, а преступление совершила по неосторожности.

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"В исправительные колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания направляются осужденные впервые к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности", - отметили в службе.

В ГУИС добавили, что в Украине есть всего лишь одно место, где наказание в таком формате могут отбывать женщины. Это отдельный сектор в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.

Вчера адвокат потерпевшей стороны Лариса Матвеева заявляла, что Зайцева должна "сидеть" в колонии закрытого типа, а Покровский исправительный центр является учреждением открытого типа.

  • 18 октября 2017 года в центре Харькова на улице Сумской произошла авария. В результате шесть пешеходов погибли, еще шестеро – были травмированы. Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.
  • 26 февраля 2019 года суд в Харькове приговорил Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.
  • В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.
  • 2 сентября стало известно, что Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области

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ДТП в Харькове Елена Зайцева Геннадий Дронов тюрьма колония лариса матвеева сумская ГУИС государственная уголовно-исполнительная служба
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