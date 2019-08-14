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"Отпустите ее домой". Зайцевой просят смягчить наказание

"Отпустите ее домой". Зайцевой просят смягчить наказание - Фото
Елена Зайцева (скриншот видео Новости Харькова)
14.08.2019, 14:48

Адвокат просит приговорить Елену Зайцеву к пяти годам условного лишения свободы вместо десяти лет тюрьмы

Адвокат Юлия Плетнева просит смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в совершении ДТП в центре Харькова, в результате которого в 2017 году погибли шесть человек. Об этом она сообщила во время судебного рассмотрения апелляции ее подзащитной.

Плетнева просит суд смягчить приговор Зайцевой – и назначить ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

"Прошу смягчить наказание моей подзащитной до пяти лет лишения свободы и двум годам лишения права на управление автотранспортом. Также прошу освободить ее от основного наказания с испытательным сроком на усмотрение суда", - сказала адвокат.

Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат  сослалась на состояние здоровья Зайцевой.

Плетнева также обратилась к суду с просьбой уменьшить для Зайцевой размер материальной компенсации пострадавшей стороне. По ее словам, в аварии "больше виноват" другой фигурант дела Геннадий Дронов, который протаранил автомобиль девушки.

Сейчас судебное заседание приостановлено, объявлен перерыв.

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ДТП в Харькове Елена Зайцева Геннадий Дронов дтп на сумской
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