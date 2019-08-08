ДТП в Харькове. Потерпевшие обратились к Зеленскому: видео

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала в Facebook об обращении к президенту Владимиру Зеленскому по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года. Он заявляет, что потерпевшие обратились к Зеленскому не с целью оказания давления на суд.

"Никто не хочет ни "слепой" мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса. Хотя, безусловно, цинизм стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция по делу очень возмутили", - написала Матвеева.

Адвокат отмечает, дело о ДТП в Харькове является показательным для всей Украины. Она надеется, что президент поспособствует справедливому рассмотрению дела, "чтобы продемонстрировать верховенство закона" в стране.

"Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве", - заявила Матвеева.

Кроме того, адвокат усомнилась в компетентности и беспристрастности экспертов, принимавших участие в судебном процессе. Она попросила уполномоченные органы проверить действия, совершенные ними в рамках производства.

26 марта, адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева подала апелляцию на приговор Киевского районного суда, которым ее подзащитную осудили на 10 лет лишения свободы.





19 февраля Елена Зайцева заявила в суде, что искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль. Ее защита просила учесть раскаяние как смягчающее обстоятельство.





18 октября 2017-го в центре Харькова на улице Сумской произошла авария. В результате шесть пешеходов погибли, еще шестеро – были травмированы. Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.

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