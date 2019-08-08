ДТП в Харькове. Потерпевшие обратились к Зеленскому: видео

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала в Facebook об обращении к президенту Владимиру Зеленскому по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года. Он заявляет, что потерпевшие обратились к Зеленскому не с целью оказания давления на суд.
"Никто не хочет ни "слепой" мести, ни давления на суд, хотят неотвратимости наказания для виновных и гласности процесса. Хотя, безусловно, цинизм стороны защиты Зайцевой и ее измененная позиция по делу очень возмутили", - написала Матвеева.
Адвокат отмечает, дело о ДТП в Харькове является показательным для всей Украины. Она надеется, что президент поспособствует справедливому рассмотрению дела, "чтобы продемонстрировать верховенство закона" в стране.
"Президент как гарант конституционных прав, на наш взгляд, должен обеспечить законность в государстве", - заявила Матвеева.
Кроме того, адвокат усомнилась в компетентности и беспристрастности экспертов, принимавших участие в судебном процессе. Она попросила уполномоченные органы проверить действия, совершенные ними в рамках производства.
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