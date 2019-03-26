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26.03.2019, 19:40

ДТП в Харькове. Зайцева обжаловала приговор суда

ДТП в Харькове. Зайцева обжаловала приговор суда - Фото
Елена Зайцева (скриншот видео)

Новый адвокат виновницы в смертельном ДТП подала апелляцию на приговор, согласно которому Зайцеву отправили в тюрьму на 10 лет

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Сегодня, 26 марта, адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева подала апелляцию на приговор Киевского районного суда. Об этом сообщила руководитель аппарата суда Наталья Бардина, передает UA:Харків.

Юлия Плетнева – новый адвокат Зайцевой, ранее девушку представляли правозащитники Юлия Козир, Эвгений Мельниченко и Максим Стець.

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26 февраля суд в Харькове приговорил Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.

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Теги: Елена Зайцева, Харьков
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