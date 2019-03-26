ДТП в Харькове. Зайцева обжаловала приговор суда

Елена Зайцева (скриншот видео)

Сегодня, 26 марта, адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева подала апелляцию на приговор Киевского районного суда. Об этом сообщила руководитель аппарата суда Наталья Бардина, передает UA:Харків.

Юлия Плетнева – новый адвокат Зайцевой, ранее девушку представляли правозащитники Юлия Козир, Эвгений Мельниченко и Максим Стець.

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26 февраля суд в Харькове приговорил Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.