ДТП в Харькове: суд приговорил Зайцеву к 10 годам тюрьмы

Елена Зайцева (скриншот видео)

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Суд в Харькове приговорил Елену Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

Зайцева признана виновной по ч.3 ст.286 УК, начало отбывания наказания отсчитывать с 18 октября 2017 года.

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Дронов также признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с лишением на три года права водить автомобиль. Срок наказания будет отсчитываться с 8 ноября 2017 года.

В комментарии журналистам он сказал, что срок тюремного заключения для него "очень неожиданная цифра".

Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании с Зайцевой и Дронова моральной компенсации.

Представитель стороны обвинения Максим Блохин в комментарии журналистам отметил, что сегодняшним решением суда назначена максимальная мера наказания по статье, по которой судили Зайцеву и Дронова.

В октябре 2017-го в центре Харькова в результате аварии шесть человек погибли, еще шестеро – были травмированы. Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельства.