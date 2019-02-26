Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 16:21

ДТП в Харькове: суд приговорил Зайцеву к 10 годам тюрьмы

ДТП в Харькове: суд приговорил Зайцеву к 10 годам тюрьмы - Фото
Елена Зайцева (скриншот видео)

Дронову суд также дал 10 лет

дополнено
Реклама
Реклама

Суд в Харькове приговорил Елену Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

Зайцева признана виновной по ч.3 ст.286 УК, начало отбывания наказания отсчитывать с 18 октября 2017 года.

Реклама

Дронов также признан виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с лишением на три года права водить автомобиль. Срок наказания будет отсчитываться с 8 ноября 2017 года.

В комментарии журналистам он сказал, что срок тюремного заключения для него "очень неожиданная цифра".

Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании с Зайцевой и Дронова моральной компенсации.

Представитель стороны обвинения Максим Блохин в комментарии журналистам отметил, что сегодняшним решением суда назначена максимальная мера наказания по статье, по которой судили Зайцеву и Дронова.

В октябре 2017-го в центре Харькова в результате аварии шесть человек погибли, еще шестеро – были травмированы. Экспертиза показалачто правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.

В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельства.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, Елена Зайцева, Геннадий Дронов, суд, приговор, Харьков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 