Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дронов просит "справедливости" у Зеленского: Я за вас голосовал

Дронов просит "справедливости" у Зеленского: Я за вас голосовал - Фото
Геннадий Дронов (фото - newsroom.kh.ua)
14.08.2019, 19:22

Один из виновников смертельного ДТП в Харькове заверил, что не просит для себя снисхождения, а "лишь справедливого решения суда"

Осужденный по делу о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил "справедливого решения суда", отметив, что голосовал за него на президентских выборах. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Дронов зачитал свое обращение журналистам.

"Владимир Александрович, я обращаюсь к вам и прошу вашей помощи. Я за вас голосовал. Я смотрел все ваши ролики, где вы говорили, что каждый из нас - президент, что каждый из нас - украинец, что каждый из нас имеет право на справедливость", - заявил Дронов.

Он заверил, что не просит для себя снисхождения, а "лишь справедливого решения суда", которого он и его адвокат, по словам осужденного, "не видели".

Адвокат Дронова заявил, что намерен обжаловать решение Харьковского апелляционного суда в Кассационном суде.

  • Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, в соответствии с которым обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
  • Адвокат Зайцевой просила смягчить наказание - заменить 10 лет заключения на пять лет лишения свободы условно.
Напишите нам
дтп Владимир Зеленский Геннадий Дронов Харьков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 