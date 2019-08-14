Дронов просит "справедливости" у Зеленского: Я за вас голосовал

Геннадий Дронов (фото - newsroom.kh.ua)

Осужденный по делу о смертельном ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил "справедливого решения суда", отметив, что голосовал за него на президентских выборах. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Дронов зачитал свое обращение журналистам.

"Владимир Александрович, я обращаюсь к вам и прошу вашей помощи. Я за вас голосовал. Я смотрел все ваши ролики, где вы говорили, что каждый из нас - президент, что каждый из нас - украинец, что каждый из нас имеет право на справедливость", - заявил Дронов.

Он заверил, что не просит для себя снисхождения, а "лишь справедливого решения суда", которого он и его адвокат, по словам осужденного, "не видели".

Адвокат Дронова заявил, что намерен обжаловать решение Харьковского апелляционного суда в Кассационном суде.