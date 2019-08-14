ДТП в Харькове: суд рассмотрел апелляцию на приговор Зайцевой

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, в соответствии с которым обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает Hromadske.
Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемых, таким образом согласно приговору суда первой инстанции и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры - по 10 лет лишения свободы и необходимость заплатить по 500 000 гривень компенсации семьям пострадавших.
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