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ДТП в Харькове: суд рассмотрел апелляцию на приговор Зайцевой

ДТП в Харькове: суд рассмотрел апелляцию на приговор Зайцевой - Фото
Елена Зайцева и Геннадий Дронов (скриншот видео Новости Харькова)
14.08.2019, 17:26

Приговор суда первой инстанции оставлен без изменений

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, в соответствии с которым обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает Hromadske.

Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемых, таким образом согласно приговору суда первой инстанции и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры - по 10 лет лишения свободы и необходимость заплатить по 500 000 гривень компенсации семьям пострадавших.

  • Адвокат Зайцевой просила смягчить наказание - заменить 10 лет заключения на пять лет лишения свободы условно.
  • 18 октября 2017 года в центре Харькова на улице Сумской произошла авария. В результате шесть пешеходов погибли, еще шестеро – были травмированы.
  • Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.

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ДТП в Харькове Елена Зайцева Геннадий Дронов
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