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ДТП в Харькове. Зайцеву этапировали в исправительный центр - фото

ДТП в Харькове. Зайцеву этапировали в исправительный центр - фото - Фото
Елена Зайцева (фото - скриншот видео)
04.09.2019, 09:57

Осужденную на десять лет лишения свободы этапировали 2 сентября

Осужденную в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области. Об этом сообщает Media Port.

По словам пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарьи Мартыновой, Зайцеву этапировали в понедельник, 2 сентября.

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Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе, - ред.) Днепропетровской области.

Фото: facebook.com/Державна-установа-Покровський-виправний-центр-79

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительный центр открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления.

Фото: kvs.gov.ua

Второй осужденный Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 Полтавской области - колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин.

  • 26 февраля суд в Харькове приговорил Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.
  • В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.
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ДТП в Харькове Елена Зайцева фото Геннадий Дронов
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