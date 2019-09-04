ДТП в Харькове. Зайцеву этапировали в исправительный центр - фото

Елена Зайцева (фото - скриншот видео)

Осужденную в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области. Об этом сообщает Media Port.

По словам пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарьи Мартыновой, Зайцеву этапировали в понедельник, 2 сентября.

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Покровский исправительный центр №79 расположен в городе Покров (ранее Орджоникидзе, - ред.) Днепропетровской области.

Фото: facebook.com/Державна-установа-Покровський-виправний-центр-79

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительный центр открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления.

Фото: kvs.gov.ua

Второй осужденный Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 Полтавской области - колонии минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин.